Bolsonaro lança site com lista de candidatos que apoia na eleição municipal

São Paulo é o Estado com maior número de cidades com candidatos apoiados por Bolsonaro, com 31 cidades. Na segunda colocação, vem o Rio de Janeiro, com 12 municípios.

A capital paulista também é a que lidera a lista de candidatos apoiados em capitais, com 57 nomes, seguida pela cidade do Rio de Janeiro, com 54 candidatos a vereador. Na terceira colocação está Fortaleza, com 45 postulantes.