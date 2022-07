Bolsonaro só tem chances se fizer uma mágica: tirar votos de Lula

O que mais chama atenção na pesquisa Datafolha é a coincidência dos índices do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na espontânea (26%), quando o eleitor é chamado a apontar seu candidato favorito no escuro, e na estimulada (28%), quando ele recebe uma lista com os nomes dos candidatos e escolhe um. O que significa? Que Bolsonaro não tem margem para crescer, vai precisar pescar votos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, líder nas pesquisas.

Os eleitores que estão com Bolsonaro estão e ponto, mas quem não está com ele não demonstra nenhuma vontade de estar. Já no caso de Lula, a diferença é forte: o petista tem 38% na espontânea e pula para 47% quando o eleitor se depara com as opções, ele e Bolsonaro, por exemplo. Quem não está decidido tende para Lula, não para o presidente.

O ex-presidente Lula durante evento da comunidade científica na UnB, em Brasília; petista tem 47% das intenções de voto, segundo o Datafolha

O corte regional também traz boas notícias para Lula, já que ele tem 43% contra os 28% de Bolsonaro no Sudeste, que reúne 43% do eleitorado nacional, e dispara para 59% a 24% no Nordeste, que tem 27% do eleitorado, mais de um quarto do total.

Os números totais confirmam a estabilidade, com uma diferença de 21 pontos pró Lula em maio, 19 em junho e 18 agora, mas houve uma oscilação interessante no recorte de gênero: o apoio das mulheres para Bolsonaro cresceu de 21% em junho para 27% agora; e o apoio para Lula caiu de 49% para 46%. Pode ser o “efeito Michelle Bolsonaro”, que foi o destaque do lançamento oficial da candidatura, com seu discurso fortemente evangélico e pró-mulheres. Ela não vai ter opção: vai ter de mergulhar na campanha.