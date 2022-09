Bolsonaro vai circular entre apoiadores e subir em carro de som para discurso em Brasília

BRASÍLIA - Ao fim do desfile oficial do 7 de Setembro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai atravessar a Esplanada dos Ministérios a pé para subir num carro de som e discursar a milhares de apoiadores que se aglomeram no gramado, segundo integrantes de sua campanha. O tom será mais eleitoral, despido de formalidades e restrições. O presidente tem usado a defesa da “liberdade”, de forma genérica, como um dos motes de sua campanha à reeleição pelo PL.

Bolsonaro vai falar em cima de um caminhão previamente autorizado a ingressar na Esplanada dos Ministérios. A campanha espera que o presidente discurse de forma mais veemente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato que lidera intenções de voto - Bolsonaro segue em segundo lugar, uma situação inédita para um presidente que tenta a reeleição. Ao conclamar seus apoiadores, Bolsonaro prometeu dar um recado “pela última vez” a ministros do Supremo Tribunal Federal - aos quais chamou de “surdos de capa preta”. O presidente e seus militantes consideram que ministros da Corte interferem e atrapalham o governo.

Mais cedo, o presidente falou à TV Brasil, defendeu atos de sua gestão e afirmou, citando fatos como o golpe militar de 1964, que história poderia se repetir. “Quero dizer que o brasileiro passou por momentos difíceis, a história nos mostra. 22 [revolta tenentista], 35 [insurreição comunista], 64 [golpe militar], 16 [impeachment de Dilma Rousseff], 18 [eleição do próprio Bolsonaro] e, agora, 22 [eleições atuais]. A história pode repetir. O bem sempre venceu o mal”, disse ele, em entrevista no Palácio da Alvorada.

Mais tarde, no Rio, o presidente vai discursar novamente, num ato convocado por ele e apoiadores com uso da propaganda eleitoral para a Praia de Copacabana. Ele vai se deslocar para um ato militar organizado pelo Comando Militar do Leste e logo depois subirá em carro de som levado pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aliado político no meio evangélico. Bolsonaro também deve discursar, por vídeo, aos manifestantes concentrados em São Paulo.