Bolsonaro vai respeitar resultado da eleição de outubro ‘até porque vai ganhar’, diz Ciro Nogueira

RIO - O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse nesta sexta-feira, 26, que o presidente Jair Bolsonaro irá respeitar o resultado das urnas nas eleições de outubro. Segundo Nogueira, isso acontecerá porque Bolsonaro “vai ganhar” o pleito. Alheio aos resultados de todas as pesquisas de intenção de voto até aqui, o ministro declarou que Bolsonaro passará à frente nos levantamentos em até quinze dias. Garantiu ainda que os atos de 7 de setembro em Copacabana servirão para comemorar os índices.

“Vai (respeitar), até porque ele vai ganhar. O presidente, não tenha dúvida… Nós estamos num processo agora, e nos próximos 15 dias eu tenho certeza que o presidente já vai estar à frente das pesquisas. Vamos fazer uma grande celebração aqui no dia 7 com ele já à frente”, disse Ciro Nogueira, um dos chefes do Centrão, após participar de almoço com empresários organizados pelo LIDE do Rio de Janeiro.

Nogueira disse que a campanha de Bolsonaro já tem os supostos números positivos.

“São índices (de pesquisas) que nós já temos. Ele (Bolsonaro) já ultrapassou o presidente Lula no Sudeste, no Sul ele já está bem à frente, no Nordeste tem muito mais voto do que teve na eleição passada, está à frente no Norte e no Centro-Oeste. Anotem: 7 de setembro o presidente vai estar à frente das pesquisas”, garantiu Nogueira.

Um dos chefes do Centrão, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, diz que Bolsonaro vai ganhar Foto: Carla Carniel/Reuters

O ministro afirmou que o segundo turno já começou.

“Ninguém tem dúvidas de que o Bolsonaro está no segundo turno e de que o Lula também vai estar”, disse ele. “O verdadeiro debate vai acontecer entre os dois. Não é querendo diminuir os outros candidatos, são pessoas de respeito, o Ciro, a Simone, a Soraya, os outros candidatos. Mas o País hoje está completamente dividido e está ansioso por um debate entre os dois candidatos, e isso vai acontecer no momento certo”

O primeiro encontro entre os dois está inicialmente previsto para o debate da Band no domingo, mas ao longo da sexta-feira, 26, a presença de ambos foi colocada em dúvida por suas assessorias.

Nogueira também aproveitou para criticar a forma como transcorreu a entrevista concedida por Lula ao Jornal Nacional dessa quinta-feira.

“Fiquei um pouco triste com a diferença de atitude dos apresentadores”, declarou. “A forma como o presidente foi tratado, a diferença com que o presidente Lula foi feito ontem, a gente viu que existe uma tendência de os apresentadores de ajudar o presidente Lula contra o presidente Bolsonaro. Mas faz parte do jogo.”