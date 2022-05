BRASÍLIA – O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar nesta terça-feira, 3, que vídeos publicados com queimadas na Amazônia são “mentirosos”. A apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo ainda atacou o ator Leonardo DiCaprio, que tem se envolvido em campanhas pela preservação da Amazônia e pela participação de jovens brasileiros nas eleições deste ano.

“Não adianta fazer videozinho mentiroso, pegando fogo na Amazônia, que vai mudar o clima no mundo, não funciona. Tá lá o Di Caprio botando fotografia de 20 anos atrás”, declarou o presidente. “A própria presidente da OMC falou que, sem o agronegócio brasileiro, o mundo passa fome. Então, é bom o Di Caprio ficar de boca fechada”, acrescentou.

Jair Bolsonaro durante ato em Brasília, no 1º de Maio; apoiadores do presidente saíram em defesa de Daniel Silveira e criticaram STF

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é comandada por uma diretora-geral, a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala.

Durante a COP-26, em novembro, cientistas afirmaram que a Amazônia está perto de ponto irreversível e pode virar deserto. Durante o evento, eles sustentaram que desmatamento, queimadas e mudanças climáticas tornarão inviável a regeneração da mata. O alerta foi feito pelo Painel Científico para a Amazônia na COP-26, na Escócia.

Já um estudo da rede MapBiomas, publicado em abril, aponta que, nos últimos três anos, sob o governo Bolsonaro, o desmatamento em terras indígenas na Amazônia foi multiplicado por 1,7 quando comparado com a média de 2016 a 2018. Após a divulgação do levantamento, o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama não responderam aos questionamentos do Estadão.

Não é a primeira vez que Bolsonaro reage a DiCaprio. Na semana passada, o presidente respondeu, de forma irônica, ao ator, que usou as redes sociais para pedir que seus seguidores brasileiros de 16 e 17 anos tirem o título de eleitor e destacou a importância do Brasil para o mundo por abrigar a maior parte da floresta amazônica.

“Obrigado pelo apoio, Leo!”, escreveu o presidente, em inglês, no Twitter. “É muito importante ter todos os brasileiros votando nas próximas eleições. Nosso povo decidirá se quer manter nossa soberania na Amazônia ou ser governado por bandidos que servem a interesses especiais estrangeiros.”