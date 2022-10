Bolsonaro vota no Rio de Janeiro logo nos primeiros minutos da eleição

Publicidade

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou na sua seção eleitoral, na escola municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, zona oeste do Rio, às 7h50. Como a votação tem início às 8h00 em todo o Brasil, Bolsonaro cumprimentou apoiadores e aguardou em frente à porta da escola. Depois de votar, o presidente afirmou que a expectativa é de vitória: “Se Deus quiser, o Brasil sairá vitorioso”, afirmou.

Presidente Jair Bolsonaro (PL) durante votação neste domingo, 30.

Bolsonaro não estava acompanhado de outros atores políticos. Ele vestia uma camisa verde e amarela e colete à prova de balas por baixo. Depois de votar, Bolsonaro deve seguir para o Aeroporto do Galeão para receber a delegação do Flamengo, que sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América, no sábado.

Em seguida, apurou o Estadão/Broadcast Político, Bolsonaro volta para Brasília para acompanhar a apuração do Palácio do Alvorada, com a família e seu grupo político.