Bolsonaro vota no Rio e diz ‘ter certeza’ de que terá pelo menos 60% dos votos

RIO – O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo, 2, ao chegar para votar, que está confiante em uma vitória no primeiro turno, apesar de estar em segundo lugar, de acordo com as pesquisas. Bolsonaro voltou a colocar em dúvida o sistema de votação: “Tenho certeza de que, em uma eleição limpa, ganharemos com no mínimo 60% dos votos.” Ele também afirmou que a eleição representa uma “luta do bem contra o mal” e disse que “com eleições limpas, tudo bem, que vença o melhor”.

As declarações, no entanto, não correspondem ao que mostram as pesquisas eleitorais. O agregador de pesquisas do Estadão mostra que o ex-presidente Lula tem 51% dos votos válidos, em média, contra 36% de Bolsonaro. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) possuem, cada um, 6% dos votos válidos. Esses números se referem aos votos válidos, ou seja, os atribuídos apenas aos candidatos, sem contar nulos, brancos e indecisos.

Bolsonaro chega para votar no Rio de Janeiro Foto: Ricardo Moraes/Reuters

Candidato a vice na chapa de Bolsonaro, o general Walter Braga Netto adotou o mesmo discurso ao votar nesta manhã, no Rio de Janeiro: “Vamos ganhar no primeiro turno, estou muito confiante, basta ver as manifestações.” O general deixou a farda e o terno de lado e votou trajando uma camiseta da seleção brasileira de futebol, ao lado da mulher, Kathya.

País ‘dá exemplo na economia’, diz Bolsonaro

O presidente chegou para votar às 8h52, acompanhado dos candidatos a senador pelo Rio, Daniel Silveira (PL), e a deputado federal, Ailton Torres (PL). Depois de votar, ele falou a jornalistas que o Brasil hoje “dá exemplo ao mundo na questão econômica”. Ele citou a revisão dos números da economia para cima pela 13.ª semana consecutiva. Ele também destacou o Auxílio Emergencial de R$ 600, a queda nos preços da energia elétrica e a redução da taxa de desemprego.

“Está tranquilo. Em primeiro turno. Eleições limpas tem de ser respeitadas. Estou confiante. Primeiro turno. Se decide, hoje, as eleições”, diz Bolsonaro ao deixar seção eleitoral na Vila Militar, na zona oeste do Rio. pic.twitter.com/q8JhEubt2q — Rayanderson Guerra (@rayandersong) October 2, 2022

Bolsonaro foi novamente questionado se reconheceria o resultado, por jornalistas de Portugal e Argentina. O presidente atacou este último, dizendo para voltar ao país de origem.

Ao fim da fala, Bolsonaro se disse “tranquilo para o primeiro turno”, sugerindo novamente que pode vencer em caso de eleições “limpas”. Mais cedo, ainda no Hotel de Trânsito Militar, onde havia pernoitado de sábado para domingo, disse que espera vencer com mais de 60% dos votos.

Depois, Bolsonaro saiu em carreata por avenidas próximas à seção eleitoral em que votou na zona oeste do Rio de Janeiro. Com metade do corpo para fora do carro oficial, Bolsonaro acenou para apoiadores num trajeto de pouco mais de cinco quilômetros, antes de embarcar de volta para Brasília, onde acompanhará a apuração.

Diferentemente do que aconteceu nas eleições municipais de 2020, apoiadores não ficaram em cercado anexo à escola, mas ao fim da rua, antes da barreira para revista de segurança. No local, havia uma dezena de apoiadores em meio a eleitores que faziam fila para votar no local.