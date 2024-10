Boulos aposta nas ruas em reta final da campanha para tentar chegar ao segundo turno

A carreata do candidato do PSOL teve como trilha sonora musicas que reforçassem sua parceria com o PT, destacando que ele possui o voto de confiança do atual presidente. Há um esforço de Boulos em se aproximar do eleitorado de Lula, que, em parte, ainda não tem indicado voto nele apesar do apoio do presidente. No sábado, 5, um dia antes das eleições, Boulos deve contar com a presença de Lula e Marta durante uma caminhada marcada para iniciar em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).

“A leitura agora é rua. Hoje nós vamos ter carreata aqui (Campo Limpo), Capão Redondo e Jardim São Luís, mais tarde em Perus, Pirituba, e amanhã vamos estar com o presidente Lula (PT) na Avenida Paulista. Agora é conversar com as pessoas, para que todo mundo crave 50 no domingo”, disse o psolista.