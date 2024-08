Boulos decide manter postura mais ‘leve’ na campanha para não alimentar fama de ‘radical’

Questionado sobre o assunto em entrevista no Roda Viva, da TV Cultura, Boulos destacou a importância das redes sociais, mas rejeitou a ideia de que a esquerda esteja presa a métodos ultrapassados de campanha. Na visão do psolista, o contato direto com o eleitor é fundamental no processo eleitoral. Aliados de Boulos compartilham essa percepção e afirmam que a presença nas ruas nunca será ultrapassada ou antiquada.

Do início da campanha, no dia 16, até o dia 27, Boulos foi o segundo candidato com o maior número de agendas divulgadas, totalizando 39 compromissos, em comparação os com 42 de Nunes e 24 de Marçal. No entanto, o psolista foi o candidato com o maior número de eventos de rua, com 20 caminhadas em comércios locais, em contraste com nove do prefeito e três do candidato do PRTB.

A expectativa do entorno de Boulos é que o ato deste sábado sirva para acalmar a militância e também para fornecer orientações e materiais de apoio sobre como os apoiadores do psolista poderão contribuir na disputa eleitoral. Um aliado de Boulos afirma que a intenção é manter uma agenda propositiva, sem permitir que Marçal domine a pauta com temas alheios à cidade. No entanto, ele acrescenta que Boulos responderá ao ex-coach com firmeza, partindo para o enfrentamento quando necessário.