Boulos diz que Nunes o chamou de vagabundo em convenção do PL para ‘agradar padrinho Bolsonaro’

A campanha do deputado federal seguirá, segundo ele, “denunciando as suspeitas de corrupção que envolvem a gestão Nunes”, e ressalta que a capital paulista “não pode ficar refém do bolsonarismo.”

O evento do PL, realizado na Câmara Municipal, não contou com nomes importantes do partido, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal defensor de que ele fosse o escolhido para a chapa. Também não compareceram o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto e nem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas - do Republicanos, mas apoiador de Nunes.