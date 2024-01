Boulos e Nunes celebram aniversário de SP no Mercadão, mas não devem se cruzar

Os dois principais nomes que vão disputar a Prefeitura de São Paulo este ano vão comemorar o aniversário da cidade no mesmo lugar, o Mercado Municipal, mas não devem se cruzar. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) participa de agenda no local às 10h e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), chega às 14h45. O Mercadão completa hoje 91 anos de inauguração.

Antes de ir ao Mercado, Nunes participa de agenda com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os dois vão anunciar novas medidas de requalificação do Centro. Como adiantou a Coluna do Estadão, a dupla deve aproveitar o aniversário da Capital para turbinar a ideia de recuperação da região central da cidade, que deve figurar como bandeira eleitoral dos dois. Segundo informações da Coluna, devem ser liberados R$120 milhões em linhas de crédito para empreendedores do Centro.

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos polarizam a disputa nos primeiros movimentos da pré-campanha nas eleições de 2024 na capital paulista Foto: Taba Benedicto/Estadão

Outras ações que serão anunciadas pelo prefeito e pelo governador incluem a inauguração do Edifício Sede dos Corpos Artísticos da Fundação Theatro Municipal, a criação do 1° Distrito Turístico Urbano e a entrega das primeiras unidades habitacionais do Residencial João Octaviano Machado Neto.