Brasil faz doação de 21 blindados de combate para o Uruguai

O Brasil transferiu nesta quarta-feira, 7, para o Uruguai 21 blindados de combate – 10 canhões M-108 autopropelidos e mais 11 veículos EE-11 Urutu, de transporte de tropas. Não é uma venda. É uma doação. O mesmo tipo de equipamento está sendo substituído no Exército Brasileiro por versões mais modernas e foi repassado ao Exército Nacional do Uruguai (ENU) no estado em que se encontra, sem ajustes ou adequações.

Segundo o professor Gunther Rudzit, da ESPM, especialista em Relações Internacionais, esse movimento da chamada diplomacia da Defesa “é o normal de um país que tenta manter ou aumentar sua influência entre os vizinhos”.

Os blindados foram desmobilizados das frotas de sete diferentes bases militares do Rio Grande do Sul. Um grupo de 13 instrutores da força terrestre uruguaia recebeu treinamento no Comando Militar do Sul (CMS) para operar e manter os canhões e os couraçados.

A cerimônia de entrega foi realizada no 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Sant’Ana do Livramento (RS).

A transferência ocorre no momento em que o Exército tenta formalizar a compra de 98 blindados 8x8 Centauro II, italianos, armados com poderosos canhões 120mm. Desenvolvido pelo consórcio Iveco-Otto Melara, o Centauro brasileiro será produzido na unidade industrial que o Grupo Iveco mantém em Sete Lagoas (MG). É lá que são fabricados os blindados Guarani 6x6, de múltiplo emprego.

O contrato, estimado pela Força em cerca de R$ 5 bilhões, seria assinado há três dias, prevendo o fornecimento de dois blindados para testes e avaliação. A iniciativa, entretanto, foi suspensa pela justiça federal, que contesta a oportunidade do negócio nesse momento e suspendeu a formalização do compromisso. O Exército vai recorrer apresentando argumentos como a necessidade do material, a longa duração do contrato – 15 anos, até 2037 – e os benefícios decorrentes, como a geração de empregos, as compensações comerciais previstas nas negociações, o fato de não haver nenhum desembolso imediato e o acesso a novas tecnologias.

Poder de fogo

Os canhões M-108 entregues ao Exército Nacional Uruguaio (ENU) são americanos, modelos com cerca de 50 anos. Robustos e grandes, os obuses usam munição 105 mm para atingir alvos a 11 km de distância. Pesam 11,5 toneladas. A tripulação de 5 homens conta com poucos recursos eletrônicos. Escolhido ao longo do tempo pelas forças armadas de sete países, o tanque de artilharia usado pesadamente nas guerras do sudeste asiático e do Oriente Médio, só é adotado no Chile e, agora, no Uruguai.

No Brasil, o obús couraçado principal é o M-109, de 155mm e 27 toneladas. Em 2018, o Exército recebeu dos EUA uma frota de 96 peças usadas. Modernizados nas agências de engenharia e pesquisa da própria Força, os canhões têm capacidade digital. Alcançam alvos a 23,5 km com munição convencional. Ou a 40 km, com as granadas especiais Excalibur, assistidas por um pequeno propulsor e orientadas eletronicamente.

Os onze EE-11 Urutu cedidos ao Uruguai foram feitos no Brasil nos anos 1970. Saíram da linha de produção da extinta Engesa S/A cerca de 900 deles. Transporte de tropa, o Urutu leva 11 soldados equipados mais dois tripulantes no alcance de 750 km. Pesa 13 toneladas. Embora haja configurações armadas com tubos lança mísseis e morteiros, o arranjo padrão prevê uma única metralhadora de apoio, calibre 7.62.