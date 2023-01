Brasil tem ‘década perdida’ no combate à corrupção, diz Transparência Internacional

Relatório da ONG Transparência Internacional aponta que o Brasil não evoluiu no combate à corrupção nos últimos dois anos, alcançando os mesmos 38 pontos em um indicador que avalia 180 países no quesito, o Índice de Percepção da Corrupção. Se considerados os últimos dez anos, o País regrediu 25 posições no ranking e registra pontuação semelhante à de países como Argentina, Indonésia, Lesoto e Turquia. Os dados do novo levantamento foram divulgados nesta terça-feira, 31.

“A série histórica do IPC mostra que o Brasil teve uma década perdida no combate à corrupção”, escreveu a organização em nota à imprensa. “O resultado reflete o desmanche acelerado dos marcos legais e institucionais anticorrupção que o País havia levado décadas para construir. Junto com o retrocesso na capacidade de enfrentamento da corrupção, o Brasil sofreu degradação sem precedentes de seu regime democrático.”

Leia também Transparência Internacional contesta nome de Waldez Góes, condenado por peculato, para governo Lula

Relatório da ONG Transparência Internacional aponta que o Brasil não evoluiu no combate à corrupção nos últimos dois anos. Foto: Roque de Sa/Agência Senado

Este é a terceiro pior resultado no período analisado. Em 2012, o Brasil marcou 43 pontos no ranking e ocupava a 69.ª posição. A nota recebida no último levantamento (38) coloca o País abaixo da média global (43), dos Brics (39), da América Latina e Caribe (43) e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (66).

Apesar de estagnado, o País ganhou duas posições no ranking e ficou na 94.ª colocação, perdendo para países como Timor-Leste, Vietnã e Colômbia. Elaborado desde 1995, o índice é composto por 13 pesquisas e avaliações de especialistas.

Governo Bolsonaro e orçamento secreto

Em análise sobre o Brasil, a Transparência Internacional atribui o fraco desempenho do País no combate à corrupção à institucionalização de esquemas como o orçamento secreto; ao que chamou de “omissões” do procurador-geral da República; à disseminação de notícias falsas; à atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre órgãos de controle; e a “heterodoxias” processuais encampadas pelo Supremo Tribunal Federal “frente às graves ameaças e ataques às instituições e à ordem democrática”.

Também sustenta que houve “redução drástica da transparência e acesso à informação pública” com o “apagão de dados governamentais e uso ilegal de sigilos, por emprego abusivo da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”.

A organização dá especial destaque ao orçamento secreto, mecanismo revelado pelo Estadão que, segundo a Transparência, “perverteu a formulação de políticas públicas em áreas essenciais como saúde, educação e assistência social”. “Além disso, ao jorrar bilhões para municípios sem capacidade institucional de controle, pulverizou-se ainda mais a corrupção no País, potencializando fraudes e desvios em nível local”, completou.

Sobre a atuação do Poder Judiciário, a organização entende que houve “decisões continuadas anulando sentenças confirmadas por múltiplas instâncias ou transferindo a competência para julgar casos de corrupção de modo generalizado”. Segundo o relatório, tal movimento provocou insegurança jurídica, prescrição de crimes e impunidade de casos de macrocorrupção.

Ainda destaca “decisões judiciais heterodoxas no enfrentamento das graves ameaças antidemocráticas”, que viriam a contornar garantias processuais e direitos individuais de maneira continuada. O texto cita medidas controversas do STF, como os mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes contra empresários bolsonaristas que defendiam um possível golpe de Estado. “Embora a gravidade da ameaça seja indiscutível, as medidas suscitaram questionamentos quanto à proporcionalidade das ações, principalmente no caso de alvos sem participação ativa nos diálogos”, escreve a entidade.

O apoio do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol à candidatura de Bolsonaro também foi considerado pela organização um desvio do significado da causa anticorrupção.

Continua após a publicidade

A ONG menciona, ainda, o “gabinete paralelo” no Ministério da Educação, revelado pelo Estadão, em que pastores sem vínculos com o setor de ensino e sem possuir cargo público comandavam a agenda do então ministro Milton Ribeiro e interferiam na liberação de recursos da pasta.