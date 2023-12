Bruno Dantas e Vital do Rêgo são reeleitos para presidência e vice do TCU

Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) reelegeram nesta quarta-feira, 13, o atual presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas, para mais um ano na presidência da Corte de Contas. O ministro Vital do Rêgo foi reeleito para o cargo de vice-presidente. O exercício do mandato dos dois se inicia em 1º de janeiro de 2024, com duração de um ano. A posse dois eleitos ocorreu na mesma sessão.

Dantas está no comando do TCU desde julho de 2022, quando assumiu interinamente o Tribunal, com a aposentadoria da ministra Ana Arraes. Em 2023, o ministro foi eleito pela primeira vez para o exercício de 2023. Ele era cotado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), para a qual o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bruno Dantas foi reeleito para comandar o TCU em 2024 Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

Após a recondução, Dantas citou os desafios da sua próxima gestão à frente da Corte de Contas, como o lançamento do Climate Scanner, ferramenta para monitorar o combate às mudanças climáticas em todo o planeta. O projeto está em desenvolvimento pela Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), liderada pelo TCU.

O ministro também citou a realização do encontro do SAI20, o grupo de engajamento composto pelas instituições superiores de controle dos países que integram o G-20, que será realizado no próximo ano no País. O TCU assumiu a liderança do grupo no início de dezembro.

“Juntos, autoridades, servidores e colaboradores, podemos enfrentar e ter sucessos nessas missões e fazer com que o TCU tenha desempenho ainda superior no ano que se avizinha”, disse Bruno Dantas.

Vital do Rêgo afirmou que o TCU passou a ser inserido nas discussões internacionais pela atual gestão. “Muito me honra estar ao lado do presidente Bruno Dantas nessa gestão, pois o presidente vem incluindo a Corte de Contas na dianteira das decisões nacionais e internacionais. Presidir a Intosai e o SAI20 e ser membro do Conselho da ONU, por exemplo, são conquistas do ministro Bruno Dantas alcançadas junto conosco”, afirmou.

No ano passado, o Brasil foi eleito para compor o Conselho de Auditores da Organização das Nações Unidas (ONU). A posse será a partir de julho de 2024, na vaga ocupada atualmente pelo Chile. O mandato é de seis anos.