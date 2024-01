O maior exemplo dessa candidatura independente disfarçada de partido político foi a do ex-presidente Jair Bolsonaro, em sua eleição. Com o até então acanhado PSL, Bolsonaro se elegeu presidente e levou consigo uma bancada gigantesca para o partido, que teve um crescimento de 1.341% de votos, comparados com o pleito nacional anterior. Uma clara manifestação dessa individualização do voto em detrimento do significado das correntes ideológicas partidárias. Essa separação entre a causa e o partido tem criado anomalias particulares como a situação sui generis do PT. Vitoriosos na Presidência da República, com Lula, uma causa, governam apenas 4 cidades das 96 que possuem segundo turno, ou seja, mais que 200 mil eleitores – Diadema (SP), Mauá (SP), Juiz de Fora (MG) e Contagem (MG).

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ipec, em que mede o grau de confiança dos brasileiros em instituições, os partidos políticos ocupam a pior colocação para os brasileiros. Dois terços da população dizem não confiar nos partidos. Se há algo que possa alegrar os caciques partidários é que esse índice já chegou a patamares bem piores, justamente em 2018, quando apenas 16% da população tinha insuspeição das siglas. Outro ponto a se prestar atenção é que entre os jovens o grau de confiança é ligeiramente maior do que entre os mais velhos, uma luz no final do túnel para quem vive a vida partidária.

Datados da pós-revolução industrial, os partidos políticos são instituições centenárias e que parecem não coadunar com a velocidade do mundo atual. Os congressos, os engessamentos estatutários, os pequenos feudos criados pela burocracia interna, exigida até mesmo pelo Tribunal Superior Eleitoral, repelem as pessoas a participarem dos partidos. O objetivo mister que é o de representar segmentos e pensamentos da sociedade foi sendo sobreposto única e exclusivamente por uma ideia de cartório. O cidadão que quer ser candidato a algum cargo, procura um partido político e acaba por se filiar, fazendo cálculos se há ou não viabilidade eleitoral de coeficientes para sua empreitada. Os partidos deixaram de ser da sociedade para virar uma certa propriedade do Estado.