Opinião | Violência e falta de dinheiro: as razões pelas quais Lula desidrata no Nordeste

Os últimos dez anos do Brasil têm sido de um grande retrocesso. O País vem acumulando problemas atrás de problemas, que tiveram uma aceleração gritante durante a quebra econômica no governo Dilma Rousseff, responsável por ocasionar um processo de impeachment, culminando no afastamento definitivo do cargo da presidente da República. Com popularidade abaixo dos 10%, Dilma e sua equipe econômica lideraram um processo de retração na economia, que fez com que o Brasil recuasse uma média anual de 1,2% ao ano, durante seu segundo mandato.

Com Michel Temer, um leve suspiro de reencontro de contas, com uma pauta mais reformista, mas que teve seu circuito interrompido após o estouro do caso JBS, fazendo com que o governo tivesse grande perda de apoio popular e ficasse encurralado, respondendo às novas tentativas de impeachment.

Lula pode acabar seu terceiro mandato com uma nova mancha em sua vitoriosa carreira: a de não entregar o que prometeu Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

PUBLICIDADE Durante esse período, a eclosão da violência urbana fez com que Temer ousasse e iniciasse uma intervenção militar-administrativa no Estado do Rio de Janeiro. O ex-presidente criou o ministério da Segurança Pública, escalando o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, para comandá-lo, e o general Braga Netto como interventor no Palácio da Guanabara. Com a pauta da segurança pública quente, Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército Brasileiro, ganhou ainda mais viabilidade no cenário eleitoral de 2018, com a expectativa de que seria uma resposta ao caos instaurado no País. Vencidas as eleições e com Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, nomeado Ministro da Justiça, as apostas para a solução do problema aumentaram ainda mais. No entanto, a crise da covid-19 fez com que a pauta mundial mudasse e quase nada mais se discutisse sobre a questão da segurança, ainda mais com os toques de recolher que a pandemia obrigava para a não disseminação da doença.

Os efeitos econômicos da pandemia e uma postura que desagradou milhões de brasileiros, com falas bastante controversas e posicionamentos pouco usuais, fizeram com que Bolsonaro não conseguisse a reeleição e trouxesse para a cena eleitoral um velho conhecido dos brasileiros, que até pouco tempo antes cumpria pena por corrupção, mas que trazia na memória popular um certo período de bonança, com o boom das commodities e a ampla oferta de crédito: o ex-presidente Lula.

Publicidade

Sua campanha prometia um retorno ao que os brasileiros de classe mais baixa viveram antes dessa década perdida, e tinha na simbologia da “picanha e cerveja” um eixo comunicacional que mostrava um resgate de prosperidade. Nas regiões onde há um grande contingente populacional de classe D, Lula obteve uma diferença abissal em relação a Bolsonaro. No Nordeste brasileiro, região que mais concentra essa camada social, Lula teve mais que o dobro dos votos de Bolsonaro e venceu por 69% a 31% dos válidos.

Crescendo o seu PIB, em 10 anos, em apenas 8%, o Brasil é o segundo pior país em desempenho econômico entre 2015 e 2025, quando comparadas as 20 maiores economias do mundo, ganhando apenas do Japão, que cresceu 6% nesse intervalo. Quando se olha para a China e Índia, ambas pertencentes ao Brics, bloco econômico dos emergentes, a discrepância é ainda mais notada, já que cresceram 74% e 77%, respectivamente.

Para se ter uma ideia, os Estados Unidos, que sofreram com crises e são postos em xeque nos últimos tempos sobre o seu futuro econômico, aumentaram seu PIB em 28% nesse mesmo período. Esse resultado que perpassou por gestões das mais variadas colorações ideológicas, trouxe o País até à situação vigente e que não tem conseguido ter respostas do governo eleito, justamente com o foco em reverter esse cenário.

As pesquisas de opinião mais recentes têm apontado para uma desidratação completa do governo Lula, justamente no Nordeste brasileiro, região que desde 2006 tem sido sua maior força eleitoral. Pesquisa Genial/Quaest mostrou um aumento de 9%, no tempo de dois meses (janeiro a março de 2025), da desaprovação do governo nessa parte do País. Em um trabalho qualitativo conduzido pela RealTime Big Data para o blog De Dados em Dados, com exclusividade, é nítida a decepção dos eleitores com o que têm vivido na prática. A empresa conduziu 14 grupos de foco em toda a região Nordeste, em municípios da costa, do agreste e do sertão, e concluiu que os dois fatores que mais afligem os nordestinos são justamente os pontos que o retrocesso da década impulsionou: a violência e a falta de renda.

Nas capitais e regiões metropolitanas, a tomada de bairros por facções criminosas tem gerado um sentimento de revolta nos moradores, que são por vezes impedidos de visitar parentes por morarem em regiões tomadas por algum grupo criminoso que está em guerra com outro que domina a região da visita. Um morador do bairro Mandacaru, em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, relata que não recebe sua mãe em casa há mais de ano, porque ela vive em um bairro dominado por uma facção diferente da que domina seu bairro.

Publicidade

Na cidade, a Okkaida, inspirada no grupo terrorista islâmico Al Qaeda, vive em confronto com a Estados Unidos, criando uma situação de mortes e medo entre os moradores. A raiva e o temor são tamanhos que muitos entrevistados que votaram em Lula relembram da frase do presidente que relativiza o crime de roubo de celular, mostrando que a pauta não é prioridade para o governante. O fato de Lula ter sido preso e condenado por corrupção não inspira em sua figura autoridade para falar sobre o assunto. Essa realidade se espraia por cidades como Fortaleza, Recife e Salvador, e por mais que a responsabilidade constitucional da segurança seja dos governos estaduais, o maior debate se dá sobre a legislação penal brasileira e ganha ares federais e responsabilização da presidência da República, do Congresso e do STF.