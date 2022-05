‘Cadê a terceira via?’, pergunta tucano diante do ‘varal da polarização’

Um varal com fisionomias sorridentes de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva, amarrado em postes diante do Memorial JK, em Brasília, é o retrato da polarização na campanha eleitoral deste ano. Penduradas ali, toalhas de praia com as fotos do presidente e de seu maior adversário na disputa são vendidas por R$ 60.

A crise econômica atrapalha as vendas, muita gente pede desconto, mas o movimento aumenta no fim de semana. “Cadê a canga da terceira via? Virou fantasma?”, perguntou o ex-deputado Marcus Pestana, pré-candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais, ao passar pelo local. Ninguém sabia, naquela calçada, o que era terceira via.

Defensor de uma candidatura própria do chamado “centro democrático” para a sucessão de Bolsonaro, Pestana avalia que o PSDB deveria liderar a chapa com outro nome que não o do ex-governador de São Paulo João Doria. “O centro precisa ter juízo e buscar a unidade”, avaliou o ex-deputado, um dos coordenadores das prévias no PSDB.

Os tucanos vivem uma crise sem precedentes na história do partido. Até agora, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) é a indicada por dirigentes de PSDB, MDB e Cidadania para representar a terceira via numa chapa única ao Palácio do Planalto. A cúpula do PSDB tenta convencer Doria a desistir, mas ele ameaça entrar com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se manter no páreo, uma vez que teve a pré-candidatura aprovada em prévias, em novembro do ano passado.

Toalhas com as imagens de Lula e Bolsonaro à venda em Brasília Foto: Vera Rosa/Estadão

Em vídeo postado nas redes sociais, nesta sexta-feira, 20, a pré-campanha de Doria apresenta “João do Brasil”, com o nome pintado em verde, amarelo, azul e branco. A estratégia de transformar Doria em João destaca agora que ele é capaz de “tirar o possível até no impossível”.

Trata-se de uma clara referência ao racha no PSDB. A justificativa para tirar Doria da disputa é a de que ele tem alta rejeição e não consegue crescer nas pesquisas. “É possível”, dizem vozes anônimas, no fim do vídeo.

Na prática, tanto Doria quanto Tebet vêm apresentando porcentuais muito baixos de intenção de voto. O índice da senadora é ainda menor. Na terceira rodada da pesquisa Ipespe deste mês, Doria aparece com 4% e Tebet, com 2%. Lula continua na frente, com 44%, Bolsonaro vem em segundo lugar, com 32%, e Ciro Gomes em terceiro, com 8%.

O ex-governador se sente traído. Em carta enviada há uma semana ao presidente do PSDB, Bruno Araújo, disse que ir na contramão do resultado das prévias constitui “golpe” e “abuso de poder” e deu sinais de que levará o imbróglio à Justiça. “O jogo já foi decidido na bola, não cabendo qualquer modificação do seu resultado no tapetão”, escreveu Doria, fazendo questão de lembrar que as prévias custaram R$ 12 milhões aos cofres públicos.

Diante do impasse, uma ala do PSDB quer lançar a pré-candidatura do senador Tasso Jereissati (CE). A ideia é que Tasso encabece a chapa, mas, caso não haja acordo, seus aliados dizem que ele também pode ser vice de Tebet. Os defensores dessa “solução” dizem que Tebet pode ser “rifada” na convenção do MDB - partido que está rachado entre o apoio a Lula e a Bolsonaro. E, se isso ocorrer, Tasso assumiria a candidatura.

O senador rechaça esse plano e diz que uma nova disputa não está em seus planos. Tasso queria que o candidato do PSDB fosse o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, mas ele perdeu as prévias para Doria. Agora, avalia a hipótese de concorrer ao governo gaúcho.

Nos bastidores, tucanos da velha guarda já admitem a implosão do PSDB. Em mais uma tentativa de se desvencilhar de Doria, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, se apresenta hoje como “diferente” de seu padrinho político.

Garcia deixou o DEM no ano passado para ser o pré-candidato do PSDB ao Palácio dos Bandeirantes, mas tem enfrentado dificuldades na campanha, atribuídas à impopularidade de Doria.

“O meu candidato a presidente é a terceira via. Simples assim”, afirmou o governador, em entrevista ao Estadão. Na prática, a prioridade do PSDB é eleger Garcia em São Paulo, Estado que o partido comanda desde 1995, e não um presidente da República. Enquanto a brigalhada nas fileiras tucanas continua, as fotos de Lula e Bolsonaro continuam tremulando sozinhas, sem concorrentes, nas toalhas de praia dispostas diante do Memorial JK.