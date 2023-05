Cade abre investigação sobre Google e Meta por campanha contra PL das Fake News

BRASÍLIA – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu hoje uma investigação para apurar suposto abuso de posição dominante por parte do Google e da Meta por terem feito campanha contra o PL das Fake News.

O órgão foi acionado ontem pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) após o Google publicar, na página inicial do buscador, a mensagem “O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira no Brasil.” A mensagem foi removida nesta tarde, depois de uma decisão do Ministério da Justiça que ameaçou a plataforma com multa de R$1 milhão.

Usuários que clicam em mensagem são direcionados para artigo de opinião do Diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, que acusa o PL de 'aumentar a confusão entre o que é verdade e mentira no Brasil'. Foto: Reprodução

Um estudo também apontou que a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, disseminou notícias falsas a respeito do PL das Fake News sem taxar o conteúdo como “político” ou “sensível”.

Nesta terça, em meio à indefinição sobre a votação do projeto na Câmara, o Ministério da Justiça ameaçou o Google com multa de R$ 1 milhão por hora e exigiu que a plataforma sinalize como publicidade as críticas feitas ao PL das Fake News – a empresa havia inserido em sua página inicial na internet um artigo contra o projeto. Após a ação do governo, o Google removeu o link com críticas ao texto por risco de sanção.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para a Polícia Federal (PF) ouvir os presidentes da Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo sobre a proposta. A decisão também obriga as plataformas a removerem todos os ‘anúncios, textos e informações’ com ataques ao texto. A multa em caso de descumprimento é de R$ 150 mil por hora.