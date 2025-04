Câmara de Rio Preto aprova projeto que obriga oração do Pai-Nosso nas escolas

O parlamentar afirmou que a proposta tem como objetivo “promover valores fundamentais que são essenciais para a formação moral e ética dos estudantes”. De acordo com o texto, cada escola poderá definir o dia e horário da prática, respeitando sua rotina interna. O vereador justificou o projeto afirmando que a oração “direciona crianças e jovens no caminho do bem e dos ensinamentos de Deus”.

A participação, no entanto, não será obrigatória: estudantes que não quiserem participar poderão ser dispensados, mediante apresentação de declaração assinada pelos responsáveis no início do ano letivo.