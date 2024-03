Câmara pode tornar obrigatória assistência jurídica gratuita para agentes de segurança pública

BRASÍLIA – A Câmara dos Deputados analisa projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de o Estado oferecer, de forma gratuita, assistência jurídica aos agentes de segurança pública. A proposta vale para os casos de processos administrativos disciplinares e judiciais relacionados ao exercício da função pública.

O projeto prevê que a prestação da assistência jurídica independe de comprovação, pelo beneficiário, do estado de vulnerabilidade econômica ou de qualquer outra exigência administrativa por parte dos agentes de segurança. Além disso, a assistência poderá ser prestada, alternativamente, por meio de convênio com as defensorias públicas e com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Caso o projeto de lei seja aprovado, os beneficiados com a nova lei serão policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares e guardas municipais.

Agentes da Polícia do Exército e da Polícia Federal em frente à sede da Polícia Federal no centro do Rio Foto: Pedro Kirilos/Estadão

A proposta ainda estabelece que os agentes de segurança pública tenham a opção de deduzir do imposto de renda os valores gastos com honorários advocatícios com os mesmos tipos de processos. “Caso optem por contratar advogado particular para realizar a sua defesa, em processos administrativos disciplinares e judiciais relacionados exclusivamente ao exercício regular da função pública, possam ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda da pessoa física”, mostra texto do projeto.

Para o autor da proposta, deputado Dr. Allan Garcês (PP-MA), trata-se de “assegurar o mínimo necessário aos agentes de segurança que arriscam suas vidas no exercício da função”. Para ele, a falta de proteção jurídica, tanto nas esferas criminal quanto administrativa, causa sérios transtornos financeiros e emocionais para os agentes.

“Considerando a atividade policial, é comum que estes agentes de segurança se envolvam diretamente em ações para combater o crime, as quais, eventualmente, originam processos administrativos disciplinares ou judiciais relacionados ao exercício regular da função pública, obrigando a contratação de profissional do direito para realizar defesa técnica”, diz a justificativa do texto.

O projeto será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. A apreciação ocorre em caráter conclusivo, quando dispensa deliberação do plenário da Casa.