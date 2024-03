Câmara elege mais sete presidentes das comissões permanentes nesta quarta-feira

BRASÍLIA – Sete comissões permanentes da Câmara dos Deputados devem eleger seus presidentes nesta quarta-feira, 13, para o mandato de um ano. As comissões de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; Ciência, Tecnologia e Inovação; Fiscalização Financeira e Controle; Minas e Energia; Defesa dos Direitos das Mulheres; Turismo e Comunicação realizam as escolhas dos novos presidentes durante o dia.

Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados

As eleições que ocorrem desde a última quarta, 6, na Câmara determina os líderes dos órgãos temáticos formados pelos deputados para debater e votar as propostas legislativas relacionadas a seus temas. Para o pleito, os líderes partidários definiram os partidos dos presidentes para o comando de cada comissão, com base na proporcionalidade partidária, e os nomes dos indicados para o posto.