Câmara dos Deputados é coração e síntese da democracia, diz Lira, sobre atos

BRASÍLIA - Em meio aos atos pela democracia que ocorrem em todo o País nesta quinta-feira, 11, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), usou as redes sociais para destacar a importância da Casa na representação popular. “A Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes”, publicou no Twitter.

Lira ressaltou que no Legislativo, todos os dias “são atos pela democracia”, atos que produzem efeitos concretos e transformadores “na vida do País e dos brasileiros”. “Democracia, uma conquista de todos!”, finalizou.

Arthur Lira reagiu ao ato pela democracia desta quinta-feira, 11 de agosto Foto: Dida Sampaio/Estadão

Foram dois manifestos lidos hoje. A “Carta às Brasileiras e aos Brasileiros - Estado Democrático de Direito Sempre”, que tem em torno de 900 mil assinaturas, entre juristas, advogados, empresários e artistas, e o documento “Em Defesa da Democracia e Justiça”, apoiada por mais de cem entidades da sociedade civil e empresariais, como Fiesp, Febraban, Fecomércio-SP, centrais sindicais e OAB São Paulo.

O movimento pela democracia começou a ser organizado após o presidente Jair Bolsonaro (PL) reunir embaixadores no Palácio da Alvorada para lançar dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Hoje, ele voltou a ironizar o movimento e disse que ato importante hoje foi a Petrobras ter reduzido o preço do diesel. O chefe do Executivo tem chamado os manifestos de “cartinhas” e os empresários que endossaram o movimento, de “mamíferos”, sugerindo, de forma irônica, que “mamam nas tetas do governo”.