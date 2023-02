Câmara e Senado esticam folga de carnaval e votações serão retomadas só em março

BRASÍLIA - Com os comandos das principais comissões ainda indefinidos, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem esticar a folga do carnaval, e as sessões com votação só voltarão em março. As agendas das duas Casas Legislativas estão vazias entre os dias 17 e 27 de fevereiro – conforme consulta feita pelo Estadão nos registros do Congresso.

Na Câmara, estão previstas apenas reuniões do grupo de trabalho da reforma tributária para os dias 28 de fevereiro, uma terça-feira, e 1º de março. No Senado, haverá somente uma sessão de entrega da comenda de incentivo à Cultura também no último dia do mês. Há ainda uma sessão solene destinada a homenagear Rui Barbosa, no dia 1º.

Congresso só volta a ter sessões de votação em março Foto: Roque de Sá/ Agência Senado

O retorno depende, em um primeiro momento, das negociações para as presidências das comissões. Os partidos ainda disputam comissões estratégicas das duas Casas.

Como mostrou o Estadão, o embate por colegiados da Câmara tem polarizado, assim como na última eleição presidencial, o PT e o PL, donos das maiores bancadas. Os dois partidos travam uma batalha para comandar os principais comissões, como a da Constituição e Justiça (CCJ) e da Fiscalização Financeira e Controle (CFFC), além dos ‘ideológicos’.

No Senado a conversa é considerada mais complexa, uma vez que houve oposição à reeleição do atual presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O PL lançou Rogério Marinho, que conseguiu 32 votos, enquanto Pacheco teve 49. O partido ainda tenta, porém, ao menos a Comissão de Infraestrutura.