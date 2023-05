Câmara instaura três CPIs nesta quarta-feira; veja quais

BRASÍLIA — A Câmara dos Deputados instaura três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) nesta quarta-feira, 17. A Casa investigará as invasões de terra do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), os esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol no Brasil e as inconsistências bilionárias detectadas em lançamentos contábeis das Americanas.

A previsão da data de instalação foi um desejo do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), que queria que as atividades já dessem início nesta semana. O comando de cada uma das comissões será definido a partir das 14h30 em diferentes plenários da Câmara.

MST

A CPI do MST será o principal foco da artilharia da oposição, composta por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e da Frente Parlamentar da Agropecuária, principal articuladora e fiadora da investigação. Ela ganhou a adesão do próprio Lira. “São temas que são importante e é importante que não se faça nenhum tipo de desdém à CPI do MST”, disse o presidente da Câmara.

Ele ainda afirmou que o escopo da investigação pode ser maior porque não só o MST será alvo, mas todos os movimentos que pratiquem atos para os quais os objetos foi requisitado.

No começo de abril, ativistas do MST invadiram o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) de Alagoas, que é comandado por um primo de Lira. O episódio gerou desconforto. Duas semanas depois, o presidente leu os três requerimentos, dando criação às CPIs

Os partidos do Centrão articularam por nomes ligado à agropecuária e até membros da bancada da bala. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL-SP), que será candidato à prefeitura de São Paulo no próximo ano, será o relator.

O grupo de parlamentares do PT mais ligados à pauta agrária dedicou a terça-feira tentando atrair a adesão de deputados que adotassem postura branda em relação ao MST.

“Precisamos convencer pessoas de outros partidos para ver. Porque senão o tiroteio será muito grande”, disse o deputado Marcon (PT-RS) numa reunião do partido na Câmara. Internamente, a única sinalização positiva até aquele momento era do MDB.

CPI do Futebol

Como mostrou o Estadão, investigações do Ministério Público encontraram apostadores que tinham contato com jogadores de futebol para manipular cenários, como ganhar cartões amarelos, para garantir que os investidores ganhassem as apostas.

Para Lira, há a oportunidade de poder regulamentar o setor das apostas esportivas online. “A gente não pode permitir que uma atividade que não é regulamentada ainda no País, é importante que a gente regulamente esse setor para ter suas necessidades atendidas e suas responsabilidades cobradas”, afirmou.

Felipe Carreras (PE), líder do PSB na Câmara, será o relator.

Americanas

Câmara também investigará os R$ 20 bilhões de inconsistências no balanço que a Americanas detectou em janeiro deste ano, o que levou a empresa a entrar em recuperação judicial e também afetou os bancos os quais a Americanas tinha dívidas.

Desde então, funcionários das lojas pelo País lidam com a falta de estoque, pouca variedade de mercadorias e prateleiras vazias

Para Lira, essa será uma CPI que exigirá mais cuidado. “Ela é tão ampla que tem que ter cuidado máximo de fatos que vieram à tona que são preocupantes com relação a atividades de empresas de auditoria e da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e com relação à bolsa de valores”, afirmou.

Carlos Chiodini (MDB-SC) é o cotado para a relatoria desta comissão.