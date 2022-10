Camilo Santana, do PT, é eleito senador pelo Ceará

Camilo Santana, do PT, foi eleito senador pelo Ceará neste domingo, 2. Com 94,84% das urnas apuradas, o candidato recebeu 3.196.364 votos, o que representa 69,30% dos votos válidos.

O segundo candidato mais votado foi Kamila Cardoso (Avante), com 26,49% votos. Em 2022, no entanto, o Ceará elege somente para uma vaga no Senado Federal.

Camilo Santana tem 54 anos e foi governador do Ceará entre 2015 e 2022. Ao Senado, foi eleito pela primeira vez.

Votos dos candidatos ao Senado no Ceará

Camilo Santana (PT): 3.281.304 votos (69,47%)

Kamila Cardoso (Avante): 1.249.769 votos (26,46%)

Erika Amorim (PSD): 189.763 votos (4,01%)

