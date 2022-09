Campanha de Bolsonaro infla número de apoiadores ao falar em 1,4 milhão em Brasília

BRASÍLIA – A equipe da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) divulgou estimativa de que entre 1,35 milhão e 1,45 milhão de pessoas foram assistir ao desfile de 7 de Setembro e o discurso político do presidente na Esplanada dos Ministérios. Análise de imagens e cálculos de aglomeração de pessoas em locais públicos realizados pelo Estadão indicam, no entanto, que o número do comitê eleitoral estaria inflado.

Para que a estimativa estivesse correta seria necessário que toda a área do gramado da Esplanada dos Ministérios e a pista sul do Eixo Monumental estivessem completamente tomadas de gente. Seria o mesmo que admitir que em cada metro quadrado estivessem pelo menos cinco pessoas aglomeradas. Essa superlotação teria que se replicar nos 294,8 mil metros quadrados que compreendem a área total do gramado central e uma das avenidas na Esplanada. A outra avenida estava interditada para o desfile militar.

A campanha de Bolsonaro atribuiu a estimativa a “ferramentas de cálculo”. Integrantes do governo, como o ministro das Comunicações, Fábio Faria, usaram as redes sociais para celebrar a multidão que se aglomerava perto do palco.





O Estadão refez as contas com base na metragem oficial da Esplanada e em fotos feitas no auge da concentração popular, divulgadas pela própria equipe de Bolsonaro. As evidências sugerem que a campanha pode ter, no mínimo, dobrado o número real (veja metodologia abaixo).

As imagens mostram que a maior concentração de pessoas por metro quadrado se limitou à parte mais próxima ao carro de som no qual o presidente Jair Bolsonaro fez o seu discurso. No palanque, ele puxou o coro de “imbrochável, imbrochável” e associou ao mal seu principal adversário na campanha eleitoral, o petista Luiz Inácio Lula da Silva.

A partir da área localizada em frente ao Ministério da Defesa (Bloco M da Esplanada), a concentração é menos densa. Também há vários espaços desocupados, onde o gramado seco da capital se confunde com as cores vestidas pelos manifestantes.

Imagem divulgada pela campanha de Bolsonaro sobre o ato de 7 de Setembro em Brasília

Além disso, publicações nas redes sociais de apoiadores que acompanharam o discurso de Bolsonaro da área mais próxima ao carro de som indicam que a densidade permitia a circulação das pessoas sem grandes dificuldades.

Durante a manifestação política, houve uma gafe sobre o público presente. O locutor de rodeio Cuiabano Lima, escalado para anunciar o presidente no carro de som após o desfile oficial, falou em 100 mil pessoas. Foi advertido e prontamente multiplicou o número por dez, como revelou o Estadão.

“Aqui hoje na Esplanada mais de 100 mil pessoas. É o povo brasileiro que clama por liberdade”, disse, no carro de som. Após um homem cochichar algo em seu ouvido, ele mudou o número. “Aqui na minha frente, 100 mil. Mas em toda a Esplanada, chegou os dados, 1 milhão de pessoas aqui. Um milhão de brasileiros! Um milhão de brasileiros, levantem as mãos por favor”, afirmou.

Este ano, o tradicional desfile de 7 de setembro em Brasília incluiu alas destinadas a representar pautas do governo de Jair Bolsonaro, como o agronegócio representado por tratores e um grupo de estudantes domiciliares, adeptos do chamado “homeschooling”. No breve discurso, o presidente da República evitou atacar frontalmente o Supremo Tribunal Federal (STF) e seus ministros, mas disse que “a voz do povo é a voz de Deus” quando a multidão presente na Esplanada vaiou a Corte.

A Secretaria de Segurança Pública, antes do ato, estimava um público de 500 mil pessoas. Nesta quarta-feira, dia 7, informou que não faz levantamento sobre quantidade de público.

COMO FOI FEITO O CÁLCULO

Foi levada em conta a área total em metros quadrados de dois trechos da Esplanada:

- O 1º vai do início dos prédios dos ministérios, onde estava o carro de som, até a ligação com a Avenida L2 de Brasília; o 2º vai da L2 até a alça oeste da Rodoviária. Nos dois casos foi incluída não só o gramado cenral como também a área da pista Sul da Esplanada, onde havia alguns apoiadores.

- A largura das duas áreas é de 220 metros. O comprimento do primeiro trecho é 880 metros. Do segundo, 460 metros. Os dois espaços, portanto, têm 193,6 mil m² e 101,2 mil m². Ao todo, 294,8 mil m².

Área que deveria estar totalmente lotada, com 5 pessoas a cada metro quadrado, para que estimativa da campanha de Bolsonaro fosse factível.

Taxa de aglomeração:

- O cálculo da campanha só seria factível se houvesse 5 pessoas em cada metro quadrado de toda essa área. (294,8 mil m² x 5 = 1,47 milhão de pessoas)

- As imagens deixam claro que a concentração mais densa ficou restrita a uma parte menor da área da Esplanada.