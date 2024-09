7 de Setembro: Campanha de Ricardo Nunes teme que ato com Bolsonaro se torne vitrine para Marçal

Se Marçal participar do ato no próximo sábado, será o primeiro encontro entre três peças de um “triângulo amoroso” que está se desenhando na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Nunes disputa o eleitorado de direita com Marçal e conta com o apoio formal do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente, no entanto, tem flertado com a candidatura do ex-coach – movimento que causou desconforto na campanha do atual prefeito que busca a reeleição.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta, 5, Marçal aparece empatado tecnicamente com Nunes e Guilherme Boulos (PSOL). O psolista aparece ligeiramente à frente, com 23% das intenções de voto. O influenciador e o emedebista aparecem com 22% cada. Entre os eleitores de Bolsonaro, Marçal se estabelece na frente, subindo 4 pontos percentuais – eram 44% há duas semanas, passando para 48% agora. Nunes oscilou 1 ponto: foi de 30% para 31% dos votos de quem tentou eleger o ex-presidente.