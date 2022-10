Campanha na TV e nas redes fará mais diferença que mobilização de rua em eleição apertada

Nos últimos dias do segundo turno, é preciso ter foco no que mais importa para tentar antecipar o resultado: a mensagem de campanha dos candidatos e como ela é recebida pelos eleitores indecisos. Nesse quesito, Lula continua favorito à vitória. Mas é preciso estar atento às chances de uma virada. Bolsonaro vinha acertando o tom da campanha – pelo menos até o ataque de Roberto Jefferson à polícia – e melhorando sua posição nos últimos dias de campanha.

A maior parte do eleitorado já está decidida. Não importa o que aconteça daqui até domingo, votarão em Lula ou Bolsonaro. Não só isso: engrossarão passeatas, farão barulho nas redes sociais, comentarão cada detalhe do debate da Globo. É preciso ter muito cuidado para não confundir os sinais de mobilização dessas bases com uma possível virada.

Leia também Caso Roberto Jefferson ‘explode’ nas redes e divide apoiadores de Bolsonaro

Um vídeo que circula entre delegados da Polícia Federal mostra o momento em que um agente de segurança entra na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson após ele atirar com um fuzil e jogar duas granadas contra uma equipe que tinha ido à sua casa prendê-lo; na reprodução acima, agente conversa com Jefferson observado por Padre Kelmon, que atuou como intermediário entre a PF e o ex-deputado.

O foco tem de estar no eleitor que ainda está em disputa pelas principais campanhas, o fiel da balança. Ele tem muitas preocupações diferentes. Mas um ponto une a maioria dessas pessoas, segundo praticamente todos os levantamentos feitos desde o início da campanha até agora: a preocupação com suas condições de vida – renda, emprego, oportunidades – nos próximos quatro anos, após um longo período de dificuldades com a recessão e a pandemia.

Após o conflito com a PF, Bolsonaro divulgou vídeo em que sobe o tom de críticas contra os atos do ex-deputado federal Roberto Jefferson, que atirou com fuzil e usou granadas contra agendas da Polícia Federal.

A campanha de Lula, no primeiro turno e no início do segundo, vinha enfatizando as promessas de uma volta aos anos de inclusão social e crescimento da renda no primeiro período do PT no poder. Ao longo do segundo turno, porém, Bolsonaro foi encontrando um contraponto forte no discurso de campanha, que conseguiu conectar pontos fracos da imagem de Lula – os escândalos de corrupção, o discurso menos duro na segurança pública – com a ideia de que herdou um país em crise que agora está se recuperando. Bolsonaro passou a ser mais claro em suas promessas de campanha e martelou por dias uma mensagem de esperança na propaganda de TV que começava a surtir efeito nessa parcela do eleitorado menos engajada politicamente.

Muitos fatores podem influenciar o resultado das eleições nos próximos dias, mas o principal deles deve ser a continuidade – ou não – dessa dinâmica de campanha. Bolsonaro tentou se distanciar rapidamente de Roberto Jefferson para não perder esse ímpeto. O PT ganhou uma boa oportunidade de quebrar o ritmo de Bolsonaro e terá pelo menos um ou dois dias de um ciclo de notícias mais favorável para tentar reimpor a narrativa da reta final de campanha.

Continua após a publicidade

Lula participou de bate-papo com os influenciadores digitais Cauê Moura e Load no domingo, 23.

Outros fatores podem ser decisivos se a eleição estiver muito apertada, mas importam menos. A abstenção é um deles. Um aumento na abstenção tende a prejudicar Lula, mas mesmo um crescimento muito acima da média histórica ainda seria insuficiente, por si só, para virar a eleição a favor de Bolsonaro. O mesmo vale para o voto em Minas Gerais, onde o governador Romeu Zema tem tentado ajudar Bolsonaro. O presidente precisa tirar votos de Lula em muitas regiões do País, e não apenas em Minas. A eleição ainda está em aberto, mas a campanha de Lula entra na semana final com a vantagem.