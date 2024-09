Campinas: Justiça cassa registro de candidatura do prefeito e o deixa inelegível por oito anos

O juiz da 275ª Zona Eleitoral de Campinas, Paulo Cesar Batista dos Santos, cassou o registro de candidatura do atual prefeito da cidade e candidato à reeleição, Dário Saadi (Republicanos), por suposto abuso de poder político. Ele também fica inelegível por oito anos. Ao Estadão, Saadi afirmou que vai recorrer da decisão (leia íntegra de nota abaixo).

De acordo com a sentença desta quinta-feira, 19, entre os dias 16 e 25 de agosto, Saadi teria “sistematicamente se valido de sua posição de autoridade para utilizar recursos e bens públicos como instrumentos de promoção pessoal e eleitoral”, o que é vedado pela legislação. Na visão do magistrado, Saadi e sua equipe de campanha não podem registrar imagens e vídeos em espaços públicos. Isso porque, na condição de chefe do Poder Executivo, apenas ele pode entrar nos locais e os outros candidatos não —o que, segundo a legislação, desequilibraria o pleito.

Dário Saadi: líder das pesquisas foi cassado pela Justiça Eleitoral Foto: Divulgação / Prefeitura de Campinas

PUBLICIDADE “Dentre as diversas peças eleitorais representadas, verifico aquela gravada em 15 de agosto, no interior da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Padre Anchieta, local ao qual o representado teve acesso franqueado por seguranças e profissionais de saúde em razão, exclusivamente, do cargo que ocupa. Lá, ele discorre sobre a aquisição de equipamento e sobre a integração que pretende fazer no sistema da Saúde”, disse o juiz em trecho da sentença. A defesa do prefeito argumentou nos autos que não há “vedação à divulgação das realizações da gestão e da utilização de imagens de obras e serviços públicos em peças de propaganda eleitoral”. Os advogados afirmaram ainda que o material é de acesso a todos os candidatos e que as imagens são públicas.

Saadi lidera a disputa pela prefeitura de Campinas, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 19. O prefeito tem 46% das intenções de voto, enquanto Rafa Zimbaldi (Cidadania) aparece com 16%, empatado tecnicamente com Pedro Tourinho, do PT, que tem 13%. Saadi cresceu dez pontos porcentuais em relação à última pesquisa Quaest, feita em 27 de agosto, enquanto Zimbaldi perdeu seis pontos no mesmo período.

Zimbaldi afirmou, por meio de nota, que Saadi usa a máquina pública visando as eleições há mais de um ano. “Levou para o horário eleitoral gratuito filmes gravados dentro de prédios públicos municipais, onde eu e demais candidatos à Prefeitura não temos, naturalmente, acesso. É uma vergonha este desequilíbrio promovido por Dário (Saadi), no melhor estilo Davi contra Golias, o tostão contra o milhão. Bem fez a Justiça em enxergar os exageros e punir o prefeito”, afirmou.

Íntegra da nota da equipe de Dário Saadi

A decisão da primeira instância da Justiça de aceitar um pedido do PT para barrar a candidatura de Dário Saadi por causa da publicação de três posts na internet em nada interfere na campanha de Dário. A própria lei eleitoral garante a manutenção regular da campanha, ao suspender qualquer efeito da decisão, enquanto não se esgotarem todos os recursos.

A campanha de Dário Saadi recebe a decisão com indignação e lamenta que o PT apele à Justiça para tentar contrariar a vontade amplamente majoritária dos campineiros. O roteiro da oposição é o mesmo de quatro anos atrás. Em 2020, tentaram barrar Dário na Justiça porque ele havia feito um atendimento, como médico, de graça. Mas a decisão final foi clara: Dário sempre foi correto e não cometeu nenhum crime eleitoral, e muito menos qualquer abuso. Agora, a história se repete. O PT tenta tumultuar a eleição em Campinas.

É mais uma desesperada tentativa de segurar o crescimento de Dário, um dia depois da pesquisa que mostrou que o povo de Campinas quer Dário reeleito no primeiro turno. Dário está novamente sendo vítima de um abuso da disputa eleitoral. E, por isso, confia na isenção da Justiça para comprovar a legalidade das suas ações. A tentativa do PT de mudar o rumo da eleição em Campinas será barrada pelo voto dos campineiros, que irão confirmar o nome de Dário Saadi no dia 6 de outubro.