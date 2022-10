Candidata ao governo de Pernambuco decide não votar após morte de marido

Faleceu na manhã deste domingo, 2, o empresário Fernando Lucena, marido da candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB). Segundo nota divulgada nos perfis da candidata nas redes sociais, o motivo do falecimento foi um mal súbito. Diante da perda, a candidata decidiu que não irá votar neste domingo.

Outros políticos, como o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), da cidade natal da tucana, e o candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), prestaram condolências a Raquel.

Raquel Lyra recebeu solidariedade de políticos pela morte de seu marido, inclusive de sua adversária na disputa pelo governo Marília Arraes.

“Raquel Lyra e sua família agradecem as manifestações de solidariedade que vêm recebendo e contam com a compreensão de todos neste momento tão difícil”, disse o comunicado divulgado.

A líder das pesquisas para o governo de Pernambuco, Marília Arraes, se solidarizou pela morte do marido da rival. “Eu e a minha família, neste momento, estamos profundamente consternados com esse acontecimento tão trágico e inesperado. Que a fé em Deus e o amor verdadeiro possam ampará-los, a Raquel, João, Fernando e toda a família, neste momento de tanta dor e dar as forças que precisam pra enfrentá-lo. Meus sinceros sentimentos”, disse em nota.

