Candidato à reeleição, prefeito de Taboão da Serra vota escoltado após atentado no qual foi baleado

O prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio (Podemos), votou neste domingo (27), na Escola Estadual Domingos Mignoni, um dia após receber alta do Hospital Albert Einstein. Ele estava internado desde o dia 18 de outubro, quando foi vítima de um atentado na BR-116 no qual seu carro levou cinco tiros. Um atingiu seu ombro.

Segundo nota divulgada pela assessoria do candidato, ele votou sob “grande emoção”. “Voltar aqui para votar é mais do que um dever, é uma vitória da fé e da resistência. Agradeço o apoio e a força que recebo de todos vocês e reafirmo meu compromisso com uma Taboão da Serra mais forte e desenvolvida”, disse a nota do prefeito.

O prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra (SP), José Aprígio (Podemos), votou neste domingo usando uma cadeira de rodas Foto: Samara Matos/Divulgação

PUBLICIDADE Ele estava acompanhado de sua esposa, filhas, netos e seu candidato a vice, deputado Eduardo Nóbrega (Podemos). Em vídeo, é possível ver o candidato usando uma tipoia e acompanhado por, pelo menos, 4 policiais militares portando fuzis de alto calibre. O atual prefeito disputa o segundo turno com Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

No dia 18, Aprígio estava a caminho de um almoço na avenida Marechal Castelo Branco, quando um veículo emparelhou o carro do prefeito, um Jeep Renegade blindado, e um de seus ocupantes disparou ao menos cinco vezes contra ele. Na nota, Aprígio chama de “milagre” ter sobrevivido ao ataque.

“Estou confiante no trabalho das polícias e também na justiça de Deus. Eu sou um milagre e agradeço ao povo de Taboão pelo carinho, orações e todas as mensagens que recebi.”

Há cinco dias, o prefeito publicou em suas redes sociais um vídeo onde falou, ainda acamado, sobre o incidente. “Está sendo muito difícil”, afirmou no vídeo. Aprígio aparece chorando com diversos curativos no corpo.

O atentado está sob investigação da Polícia Civil. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decretou a prisão de um homem suspeito envolvido no ataque a tiros. Investigações da Polícia Civil identificaram dois veículos que teriam sido usados no crime. Segundo a instituição, ambos os veículos foram encontrados em Osasco, na Grande São Paulo.