Candidato a vice de Castro renuncia após ser barrado pela Justiça Eleitoral do Rio

RIO – Lançado candidato a vice-governador do Rio de Janeiro na chapa do atual governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL), Washington Reis (MDB) renunciou à candidatura na noite desta sexta-feira, 9. Na última terça-feira, 6, a Justiça Eleitoral havia indeferido o registro da candidatura de Reis. Até a publicação desta reportagem, a chapa de Castro não havia anunciado o novo candidato a vice-governador. Castro lidera as pesquisas de intenção de voto.

No documento encaminhado à Justiça Eleitoral em que oficializa seu pedido de renúncia da candidatura, Reis alegou “razões pessoais” para a decisão.

A chapa de Castro ainda não anunciou o novo candidato a vice-governador. Foto: Gabriela Biló/Estadão

Na sessão da última terça-feira, por unanimidade, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiram que Reis está inelegível por ter sido condenado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2016, por crimes contra a administração pública e contra o meio ambiente. Dois recursos dele foram negados pelo STF.

O desembargador Luiz Paulo Araújo, relator do processo, disse que os efeitos da condenação sobre os direitos políticos do emedebista já estão valendo. “Se não há efeito suspensivo, a decisão é eficaz e está absolutamente integralizada à hipótese de inelegibilidade”, defendeu. “Todos os argumentos postos pela defesa, mais ou menos decorrentes do que seria esse efeito suspensivo enquanto houver utilidade de recurso, estão sendo descartados.”

O entendimento confirmou o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a cassação do registro. O órgão lembrou que, em duas ocasiões, o STF confirmou a condenação de Reis. O julgamento mais recente ocorreu no mês passado.