Candidato agredido em debate em Teresina faz ocorrência contra adversário

BRASÍLIA – O candidato do PSOL à prefeitura de Teresina, Francinaldo Leão, registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Piauí após ser agredido pelo prefeito da cidade, Dr. Pessoa (PRD), com uma cabeçada no rosto. O caso ocorreu durante o debate da Band na noite desta quinta-feira, 8.

O prefeito de Teresina, Dr. Pessôa (PRD), deu uma cabeçada no rosto do candidato do PSOL, Francinaldo Leão Foto: @TVBandPiauí via YouTube

O incidente ocorreu após Pessoa após ser questionado sobre a situação da saúde pública em Teresina. Apesar da agressão, o debate continuou sem novas interrupções e os dois prosseguiram no estúdio.

PUBLICIDADE Assim que o debate terminou, na madrugada desta sexta-feira, 9, Francinaldo foi até a 12ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do Piauí. O candidato registrou uma denúncia de lesão corporal. Nas redes sociais, ele acusou Pessoa de “descontrole”. “Fui agredido pelo atual gestor de Teresina com uma cabeçada, por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito: sobre o abandono da saúde pública de Teresina. Fui atacado por defender os direitos da nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas saibam de uma coisa: não vão me calar! Apesar do descontrole do prefeito, minha luta seguirá para que cada cidadão seja ouvido e tenha seus direitos sociais respeitados”, escreveu Francinaldo.

Em nota enviada ao Estadão, a campanha de Pessoa afirmou que ele é “vítima constante de ataques” e é “contra a violência, mas humano e verdadeiro com seus sentimentos”. A equipe do prefeito afirmou também que a agressão foi uma reação a uma “violência verbal” do candidato do PSOL.

“O prefeito manteve sua postura calma e serena, até que, diante de mais uma provocação, ele reagiu a uma violência verbal de seu opositor. O prefeito é contra a violência, mas é humano e verdadeiro com seus sentimentos”, afirmou a campanha do candidato do PRD.

O presidente do PSOL de Teresina, Victor Carvalho, afirmou nas redes sociais que Francinaldo foi “agredido covardemente”. Carvalho criticou também Band do Piauí por não interromper o debate e retirar o prefeito após o ocorrido.

Publicidade

“Expresso total solidariedade a Francinaldo, que, de forma democrática e respeitosa, estava debatendo e denunciando, em nome do PSOL, a gestão desastrosa do atual prefeito, quando foi fisicamente agredido. Também lamentamos que a emissora responsável pelo debate não tenha tomado as devidas providências: o debate deveria ter sido interrompido, e o prefeito, retirado!”, disse o presidente do PSOL de Teresina.

O Estadão procurou a TV Band do Piauí, mas não obteve retorno.