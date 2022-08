Candidato de Bolsonaro, Tarcísio ressalta sua atuação nos governos Dilma e Temer; veja vídeo

Em novo vídeo que será lançado pela campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) ao governo de São Paulo, terá destaque a experiência do ex-ministro nos governos de Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB). A gravação enaltece a trajetória profissional do ex-ministro e lembra que o candidato “trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimentos nos governos Dilma e Temer”.

Leia também Sorteio define ordem de sabatinas ‘Estadão’-FAAP com candidatos ao governo de SP

Durante o governo Dilma, Tarcísio de Freitas foi diretor-executivo e diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Também atuou como secretário da Coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parceria de Investimentos durante o governo Temer.

Continua após a publicidade

Em entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura, em junho, ele chegou a elogiar Dilma. “Tive carta branca, nunca me faltou apoio naquela época para fazer o que tinha de ser feito no DNITT. Tive apoio da presidente e da ministra (do Planejamento, Orçamento e Gestão) Miriam (Belchior). Tive carta branca. Foi feito o trabalho que tinha de ser feito.”

Tarcísio foi escolhido por Bolsonaro para ser seu candidato ao governo de São Paulo com o objetivo de nacionalizar a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para atrair voto “bolsonarista raiz”. A ideia é turbinar a candidatura do ex-ministro e levá-lo ao segundo turno contra Fernando Haddad (PT), líder nas pesquisas de intenção de voto e nome de Lula, com o objetivo de dar palanque forte a Bolsonaro no maior colégio eleitoral do País.

Seu candidato a vice será Felício Ramuth (PSD), ex-prefeito de São José dos Campos, e a candidatura ao Senado, por decisão de Bolsonaro, ficará a cargo do astronauta Marcos Pontes (PL), ex-ministro de Ciência e Tecnologia.