Candidato do interior de SP acusa adversário de trair esposa e participar de ‘orgias com algemas’

“Eu nem gostaria de falar muito disso, mas como ele critica muito a gente... ele, que teve sérios problemas conjugais, é um traidor de mulher, e gosta de algemas porque fazia orgias com algemas”, acusou o coronel.

No momento da fala, Borges, que estava no púlpito ao lado, sinalizou ao mediador do debate pedindo direito de resposta. “Que falta de respeito, que despreparo. Me dou muito bem com a minha ex-mulher, sou apaixonado pela minha mulher. Nós convivemos muito bem. Minhas filhas estão assistindo e vendo esse mau-caráter falar dessa forma. Ele é um despreparado”, rebateu o emedebista na sequência.