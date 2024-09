Candidato é preso após disparar contra carreata de concorrente em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro

Marcelo Lajes (União Brasil), candidato a vereador em Nova Iguaçu (RJ) foi preso em flagrante neste sábado (7) por ter supostamente atirado contra uma carreata de seu oponente político, o candidato Baixinho da Van (PL). A denúncia foi feita pelo deputado estadual Carlinhos BNH (PP), que participava da carreata. Segundo Lajes as acusações são uma forma de amedrontá-lo por conta de suas denúncias contra aliados de BNH. O candidato pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. Ninguém se feriu.

Os disparos aconteceram quando a carreata passou em frente a um comércio da família de Lajes, mesmo prédio onde fica seu escritório. Testemunhas disseram que o candidato efetuou os disparos da loja. Em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, o candidato Baixinho da Van disse que ao ser informado do que estava acontecendo, desceu da carreata e foi falar com Lajes, que o recebeu. Da Van teria dito que “Só quer paz”. Os candidatos tiraram fotos e se cumprimentaram, mas Da Van negou que sejam aliados e disse que se Lajes fez os disparos ele será responsabilizado.

Lajes fugiu do local, mas foi localizado e preso pela polícia. Sem falar nesse fato, o candidato postou um vídeo falando do caso que chamou de “covardia que estão tentando fazer contra a nossa campanha!”. Lajes relatou que a carreata fez “algazarra” e atrapalhou a circulação de seus clientes. O candidato confirmou o encontro com Da Van no mesmo episódio. Segundo ele, as testemunhas que o viram atirar são aliados de BNH que ele denunciou por suspeitas de desvios em UPAs da região.

Procurado, Carlinhos BHN não se posicionou até a publicação desta matéria. O caso é investigado pela 58ª Delegacia de Polícia.