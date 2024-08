Candidato mais rico do Brasil tem jatinho, carro de luxo e bilhões em patrimônio; veja

BRASÍLIA - Postulante ao cargo de prefeito de Marília, João Pinheiro (PRTB), de 39 anos, é o mais rico entre todos os candidatos das eleições municipais de 2024. Empresário que estreia na política, ele declarou ter um patrimônio de R$ 2,85 bilhões relacionados a uma empresa de exportação de produtos agropecuários.

PUBLICIDADE João Pinheiro é dono da Sugar Brazil, que comercializa derivados de açúcar como etanol, álcool e alimentos para consumo humano e animal. A empresa do candidato do PRTB também oferece serviços de importação e exportação de commodities. O candidato declarou ter 95% das participações da empresa, que equivale a R$ 2 bilhões e 850 milhões. Ele também disse ter R$ 1 milhão das cotas de capital da empresa Das Marias Agropecuária. Outro bem declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi R$ 300 mil de caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal.

O patrimônio do candidato do PRTB é maior que as receitas do município de Marília. Com 240 mil moradores, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o orçamento do município para 2024 é de R$ 1,6 bilhão.

Caso seja eleito em outubro, Pinheiro terá direito a um salário de R$ 24.369,40. Para chegar no valor do patrimônio declarado ao TSE, ele precisaria ganhar essa remuneração mensal 117 milhões de vezes.

Apesar do patrimônio bilionário, a campanha de Pinheiro poderá gastar apenas R$ 3.321.280,77 até o dia da votação, segundo regra estabelecida pela Justiça Eleitoral para os candidatos ao Executivo de Marília. Por ter menos de 200 mil eleitores, o município do interior paulista não pode ter segundo turno.

Ao Estadão, Pinheiro disse ser dono de oito aviões, sendo cinco jatos e três bimotores. Ele também afirmou que possui três helicópteros e 12 carros. Nenhum desses bens estão declarados na candidatura dele ao TSE.

Pinheiro explicou que não declarou as aeronaves e os automóveis porque ele fica pouco tempo com os bens, pois costuma trocá-los ao longo do ano. “São ativos, e geralmente faço muitas permutas em negócios”, afirmou.

Nas redes sociais, Pinheiro costuma publicar fotos e vídeos nos jatinhos. Em publicações feitas no Instagram, o prefeiturável de Marília filmou a chegada dele em Balneário Camboriú, para participar do congresso conservador que ocorreu no mês passado, e em Brasília, onde se reúne com políticos.

Pinheiro também exibe nas redes sociais carros superesportivos das montadoras Porsche, Lamborghini e Ferrari. Segundo o candidato, ele começou a carreira no setor do agronegócio aos 18 anos, quando deixou de ser ajudante de pedreiro para comprar uma máquina utilizada para a produção de etanol.

“Eu comecei a pesquisar equipamentos usados e, me esforçando muito e tendo muitos relacionamentos, consegui alcançar objetivos. Aos 18 anos, eu tinha um salário de R$ 350 e, imediatamente, comecei a ganhar um valor de R$ 50 mil reais em operações”, afirmou.

João Pinheiro também exibe encontros com parlamentares de Brasília como o deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) e o senador Izalci Lucas (PL-DF).

Bilionário acha conduta de Pablo Marçal nos debates ‘deselegante’

Pinheiro também divulgou o apoio do candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Marçal declarou ao TSE um patrimônio robusto, avaliado em R$ 169 milhões. O candidato à Prefeitura de Marília afirmou que tem respeito por Marçal, mas não tem uma relação de amizade. “É uma pessoa que tem muito conhecimento e que veio de uma família pobre e conseguiu se destacar na vida”, disse.

O bilionário, porém, possui uma postura crítica sobre a conduta de Marçal nos debates pela Prefeitura de São Paulo. Segundo Pinheiro, o correligionário precisa ser “mais calmo” e não deve adotar posturas “deselegantes” para enfrentar outros candidatos. Para ele, a conduta do pré-candidato de São Paulo pode prejudicar o partido.

“O Pablo tem que ser um pouquinho mais calmo, se não, não consegue fazer política. Não adianta querer brigar na política. Não é assim que funciona. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que ter o lado conservador, mas entender os dois lados e não brigar, criticar e querer derrubar tudo e ficar gesticulando certas coisas. Isso é feio, isso é deselegante”, afirmou.

O Estadão procurou Pablo Marçal, mas não obteve retorno.

Mais rico das eleições pontuou 2,1% em última pesquisa de intenção de voto

A candidatura de Pinheiro é apoiada pelo PDT. O vice dele é o também empresário Rafa Amadeu (PDT), que declarou um patrimônio de R$ 173,9 mil.

Além dele, os candidatos para a prefeitura de Marília são Gracia da Hadassa (Novo), Lilian Miranda (PCO), Nayara Mazini (PSOL), Ricardinho Mustafa (PL) e Vinicius Camarinha (PSDB).

Uma pesquisa divulgada no final do mês passado pela Paraná Pesquisas mostrou que Camarinha lidera as intenções de voto com 47,6% das intenções de voto, seguido por Gracia da Hadassa com 12,4%. João Pinheiro por sua vez, apareceu com 2,1% da preferência dos eleitores.

A Paraná Pesquisas ouviu 710 eleitores de Marília presencialmente entre os dias 19 e 22 de julho de 2024. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número SP-04676/2024.