Candidatos de oposição pedem ajuda da Força Nacional nas eleições de João Pessoa

No dia 15 de agosto, Ruy Carneiro foi impedido de fazer uma agenda de campanha. Na ocasião o traficante Sapoti ameaçou participantes, o candidato e até a pessoa que cedeu o espaço para o evento. Depois do ocorrido, Carneiro recebeu escolta armada da Câmara dos Deputados, onde cumpre mandato como deputado federal pelo estado. O candidato a vereador Marcos Henriques (PT) também denunciou que, na mesma região, candidatos à Câmara Municipal estariam sendo impedidos de fazer campanha.

O traficante Sapoti foi preso em 2022, na época era contratado com funcionário da prefeitura. Esse envolvimento do crime com a administração pública continuou sendo investigado. Em maio de 2024, a Polícia Federal deflagrou a operação Mandare, que investigou a presença do crime organizado na administração municipal de João Pessoa. Na ocasião, a suspeita era de que membros do tráfico tivessem influência nas secretarias de Direitos Humanos e Cidadania e da Saúde. Esta última, na ocasião, era comandada por Janine Lucena, filha do prefeito Cícero Lucena, que busca a reeleição.