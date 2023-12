Candidato somente pode ser excluído de concurso após trânsito em julgado, decide TRF

Por unanimidade, a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) determinou que um militar participasse do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos mesmo estando respondendo a processo criminal. Segundo análise do grupo de desembargadores, que foi proferida no dia 28 de novembro, não há informações de que esta pessoa tivesse sido condenada em todas as instâncias possíveis.

Militar teve matrícula autorizada no curso de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos do Exército mesmo estando sub judice com a Justiça Foto: Sergio Tutti / Estadão

Na análise do caso, o relator, desembargador federal Marcelo Albernaz, verificou que o militar teria sido alvo de uma denúncia em trâmite na 9ª Circunscrição da Justiça Militar, passando, assim, à situação sub judice. Todavia, para o magistrado, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. Assim, foi autorizada a matrícula do militar na formação.

Além disso, o magistrado afirmou que “não prospera” a pensamento defendido pela União de que há suposta legalidade na exclusão do autor, pois, na época dos fatos, não existia qualquer informação indicando que o militar tinha sido condenado com trânsito em julgado.