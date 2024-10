Candidato faz vídeo mostrando dinheiro que ganhou com apostas eleitorais; assista

No último domingo, 6, Bira foi reeleito prefeito de Graça Aranha, no Maranhão, com 3.113 votos (57,1%). O prefeito disse que apostou em si por ter certeza sobre sua reeleição.

Bira não especificou qual foi o valor arrecadado, mas afirmou que vai comprar cestas básicas e, com outra parte do dinheiro, viajar. “Vou viajar com o dinheiro de vocês, seus bestas que perderam pra mim. Espero vocês em 2028, estarei mais forte e mais corajoso”, disse o prefeito reeleito.