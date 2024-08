Candidatos à Prefeitura de São Paulo lamentam queda de avião em Vinhedo

Candidatos à Prefeitura de São Paulo lamentaram na tarde desta sexta-feira, 9, a queda de um avião na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. A deputada federal Tabata Amaral (PSB), a empresária Marina Helena (Novo), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e o também deputado Guilherme Boulos (PSOL) prestaram solidariedade às famílias das vítimas.

O avião transportava 61 pessoas, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes, do município de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A prefeitura da cidade paranaense e o Comando da Polícia Militar informaram que não há sobreviventes no desastre aéreo.

Tabata afirmou em seu perfil no X (antigo Twitter) que recebeu a notícia sobre as mortes com “muita tristeza”, e desejou que Deus conforte os familiares e amigos das vítimas. “Minhas orações estão com vocês!”

A candidata do Novo também desejou que “Deus dê forças” aos amigos e familiares das pessoas que estavam no voo.

Por meio de nota, Datena prestou "sinceras e profundas condolências" às famílias das vítimas e cobrou rápidos esclarecimentos sobre as causas do desastre.

“Que Deus conforte a todos neste momento extremamente difícil. Esperamos que as autoridades competentes esclareçam rapidamente as causas, a fim de evitarmos novas tragédias desse tipo no Brasil”, diz a nota assinada pelo candidato.

Boulos também prestou solidariedade às famílias das vítimas do “terrível acidente aéreo” em seus perfis nas redes sociais.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o empresário Pablo Marçal (PRTB) ainda não se pronunciaram.