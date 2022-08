Candidatos usam horário eleitoral na TV para expor ideias e apoio dos presidenciáveis

O horário eleitoral gratuito da TV começou nesta sexta-feira, dia 26, apresentando candidatos ao Senado, a deputados estaduais e ao governo de São Paulo. Durante 25 minutos, foram apresentadas ideias, slogans e promessas.

O candidato Márcio França (PSB), que lidera as pesquisas da disputa pelo Senado por São Paulo, foi o primeiro a aparecer na TV, com um programa citando o apoio de e para os candidatos à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Uma mistura de imagens dos candidatos petistas e Márcio França com músicas de fundo marcou a propaganda.

Fernando Haddad (PT), Lula (PT), Alckmin (PSB) e Márcio França (PSB) em agenda da pré-campanha em Diadema, no dia 9 de julho de 2022. Foto: Nelson Almeida/AFP

Em seguida, foi a vez do candidato bolsonarista ao Senado por São Paulo, o astronauta Marcos Pontes (PL). Ele aparece em segundo nas pesquisas de intenção de voto. Seu programa falou de seus feitos e o mostra sempre com a camisa que tem como estampa a bandeira do Brasil.

Na sequência, outros políticos disputaram os minutos restantes até a apresentação dos candidatos a deputados estaduais.

Governo de São Paulo

Por fim, foi a vez dos candidatos ao governo de São Paulo. O primeiro a ter espaço foi Vinicius Poit (Novo). “Chega dos mesmos!”, foi assim que se apresentou o candidato a ocupar o Palácio dos Bandeirantes. Ele citou o aumento de impostos e pediu que as pessoas buscassem mais sobre sua história nas redes sociais.

O segundo a aparecer foi Tarcísio de Freitas (Republicanos) com a paródia de uma música do Latino: “Tarcísio me leva”.

O engenheiro falou sobre a experiência na profissão para pedir votos. “A vida toda trabalhei para entender e resolver os problemas das pessoas. É isso que sei fazer”. Ele citou a participação nos governos de Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. “Meus amigos paulistas podem confiar”, disse o presidente Bolsonaro ao fim do programa de Tarcísio.

O programa de Haddad começou com o candidato relatando números do desemprego em São Paulo e do aumento de impostos. “Eleito governador, vou aumentar o salário mínimo paulista pra 1580″, prometeu o petista. “Comigo no governo, nenhum paulista vai se sentir abandonado”.

Geraldo Alckmin e Lula aparecem no programa citando realizações de Haddad quando ele foi prefeito de São Paulo.

Em seguida, o programa do candidato Rodrigo Garcia (PSDB) mostrou a trajetória do atual governador. “Sou o que o pessoal chama de paulista raiz”, “sou novo, mas não sou novato”, “comecei a gastar a sola de sapato muito cedo”. Essas foram algumas das frases ditas por Garcia ao longo do programa.

O governador de São Paulo e atual candidato à reeleição, Rodrigo Garcia. FOTO: MARCELO CHELLO / ESTADAO

Ele se apresentou como um político experiente, que aproveita os momentos livres para estar com a família e pensa o futuro do Estado. E encerrou seu programa dizendo ser o candidato para acabar com a briga política. “Não entrei na política para acabar com a ideologia de ninguém”, disse Garcia.

A campanha no rádio começou pela manhã desta sexta, apresentando candidatos ao Senado, deputados estaduais e governadores. A propaganda na TV será novamente exibida às 20h.