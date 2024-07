Candidaturas de pessoas indígenas aumentaram 20,2% em terras demarcadas

O número de candidatos indígenas à vereador, prefeito e vice-prefeito aumentou no Brasil, especialmente em municípios cujos territórios incluem áreas demarcadas. Entre as eleições municipais de 2016 e 2020, a proporção de postulantes indígenas passou de 1,88% para 2,26% nas áreas de proteção aos povos originários. Fora delas, a taxa foi de 0,11%, em 2016, para 0,10%, no último pleito.

Dos oito prefeitos autodeclarados indígenas do Brasil, só um deles foi eleito fora de uma cidade com demarcação, segundo o Portal de Dados Abertos do Tribunal Superior Eleitoral. A opção para autodeclaração de raça e cor é uma possibilidade desde 2014, mas em 2019 o TSE tornou obrigatória para o registro da candidatura.

BRASILIA DF NACIONAL SESSAO STF 12-06-2024 LUIS ROBERTO BARROSO Sessao plenaria do STF - 12/06/2024 Indígenas durante a sessão plenária do STF realizada no dia 12 de junho de 2024. Foto Andressa Anholete/STF Foto: DIV

Em 2020, 176 candidatos mudaram suas autodeclarações raciais para indígena. Destes, 95 eram de cidades com demarcação e 81, não. No mesmo ano, o Estado do Amazonas liderou a quantidade de candidatos indígenas: 467 concorrentes, enquanto o segundo lugar ficou com o Mato Grosso do Sul, com 202 candidatos.