Opinião | ‘Ação do governo contra roubo de celular só arranha problema da segurança pública’, diz Andreazza

“O presidente Lula disse ‘iremos acabar com a República do roubo do celular’. Isso é um slogan, uma ideia, é meramente arranhar a superfície do problema da segurança pública”, critica o colunista.

Andreazza analisa que as medidas adotadas pelo governo, como a disparada das notificações, e eventuais endurecimentos de penas contra ladrões de celulares – como o projeto de lei apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a Lula no último dia 28 – são importantes, mas não atingem o problema estrutural da segurança pública.