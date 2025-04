Opinião | Andreazza: ‘Governo Lula é o principal responsável pela inflação no Brasil’

A cerimônia, sob o comando do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira – ex-marqueteiro da campanha petista de 2022 –, teve um tom comemorativo, mas também dedicou boa parte do tempo a críticas à gestão de Jair Bolsonaro (2019-2022), com comparações entre as realizações de ambos os governos.

Para Andreazza, a estratégia de confrontar Bolsonaro faz parte do jogo político e tem sua legitimidade, mas tem limitações. “Considero muito pouco ter Bolsonaro como régua. Afinal, ele já perdeu nas urnas”, pontuou.

O colunista também chamou atenção para o esforço do governo em dialogar com a classe média, mas avaliou que a abordagem está desatualizada. Segundo ele, o discurso adotado por Lula poderia fazer sentido há 15 anos, mas hoje soa desconectado do cenário atual.