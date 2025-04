Opinião | Vídeo: ‘Mesmo insatisfeito, Brasil está preso em esquema entre Lula e Bolsonaro’, diz Andreazza

Para Andreazza, os verdadeiros problemas do Brasil não são sentidos por Lula nem por Bolsonaro, tampouco por outras autoridades, como os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), os quais o colunista afirma que “não vão ao supermercado”, e, por isso, não se deparam com a inflação sobre os alimentos e os problemas de segurança pública.

Segundo o colunista, a população tem percebido cada vez mais que está apartada da elite política eleita para representar os interesses do povo. “O brasileiro está exausto e sem esperança.” Como mostrou a Coluna do Estadão no último dia 6, recortes da pesquisa Genial/Quaest mostram que 67% dos eleitores brasileiros se dizem frustrados com o terceiro governo Lula da Silva – 36% deles muito e 31% um pouco.