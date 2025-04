Opinião | Andreazza: ‘Para fortalecer a base no Congresso, reforma ministerial não serve para nada’; veja

“Os partidos que o presidente Lula quer estreitar relações compõem base de apoio ao governo Lula? Sinceramente, na hora de uma votação importante, o governo Lula pode contar com a adesão, por exemplo, do PP, que tem ministério? Do União Brasil, que tem três ministérios? Com Republicanos?”, questionou o colunista.

Para Andreazza, a reforma ministerial com finalidade de robustecer a base do governo no Congresso “não serve de nada”, porque na hora de pleitear pelo apoio, vai ser preciso negociar com os parlamentares individualmente.