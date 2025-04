Opinião | ‘Desaprovação de Lula leva governo ao desespero, sem Pé-de-Meia, corre descalço’, diz Andreazza

A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2, aponta que a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o pior patamar desde o início da gestão, em janeiro de 2023, com 56% dos eleitores desaprovando o petista. Para o colunista do Estadão Carlos Andreazza, os dois principais problemas enfrentados pelos brasileiros – insegurança e inflação alta – não são enfrentados pelo governo.

“Desaprovação de Lula leva governo ao desespero, sem Pé-de-Meia, corre descalço”, diz o colunista, em referência ao principal programa da atual gestão do petista, de incentivo financeiro-educacional a estudantes do ensino médio público beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

“A sangria continua. O governo não consegue diagnosticar corretamente a sua situação, e continua não tratando da segurança pública”, analisa Andreazza.

Para o colunista, na outra área em que o governo tem um desempenho ruim, a econômica, há medidas sendo tomadas para tentar reverter a situação. Entretanto, avalia, são “inflacionárias e de tiro curto”.

