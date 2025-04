Opinião | Andreazza: ‘Bolsonaro defende anistia geral, ampla e irrestrita porque, afinal, essa o contempla’

O colunista do Estadão Carlos Andreazza comenta a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre não estar interessado na redução de penas dos presos do 8 de Janeiro, mas sim uma anistia “ampla, geral e irrestrita”.

Bolsonaro disse ter havido um “ponto de inflexão” na articulação pela anistia com o voto do ministro Luiz Fux no julgamento que o tornou réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado. Na sessão, Fux falou da possibilidade de as penas serem reduzidas.

O que você precisa saber para acompanhar o papo: ‘Não nos interessa redução de pena, mas anistia ampla, geral e irrestrita’, diz Bolsonaro

PUBLICIDADE Para o colunista, a fala de Fux não pode ser considerada uma fissura, porque é uma “inflexão para a revisão das penas”. “Isso não é uma fissura, Bolsonaro gostaria que fosse uma fissura. Ele diz que vê uma brecha para a anistia, mas é exatamente o contrário, e é a isso que ele reage”, diz. “Bolsonaro percebeu que ele perdeu o controle da instrumentalização do pleito, justo, de Débora Rodrigues dos Santos, da pauta da injustiça”, analisou Andreazza.

Como mostrou a Coluna do Estadão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), procurou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para construir um acordo para revisão das penas dos condenados pelo 8 de Janeiro.

