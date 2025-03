Opinião | Ninguém que quisesse controlar para valer o endividamento teria sucesso com o arcabouço natimorto

O arcabouço fiscal, inviável desde a largada, serviria de fachada para a livre derrama da PEC da Transição – marco fundador do governo inflacionário. Poderia ser PEC da Gastança, mãe do voo de galinha de nossa economia a partir de 2023, protegida-minimizada pela propaganda de uma regra fiscal garantidora incondicional do disparar das despesas.

Simone Tebet confessa que o governo empurra a bomba para depois da eleição: “Chegou o momento em que, em 27, seja quem for o próximo presidente da República, não governa com esse arcabouço fiscal, com essas regras fiscais, sem gerar inflação, dívida e detonar a economia”.